GÜNDEM ÖZETİ / 3 ARALIK 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek. (Ankara/10.00) - Erdoğan, Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilecek Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi’ne iştirak edecek. - Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı’nda verilecek resepsiyona iştirak edecek Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. (Londra) 2- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek. (TBMM/13.30/12.45/09.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, The Green Park Hotel'de düzenleyecekleri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katılacak. (Ankara/14.30) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler Sergisi" ile Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu açılışlarına iştirak edecek.

(Bursa/10.00-15.00) 3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan-Türkiye Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik "Niyet Beyanı" ile 11 anlaşmanın imza törenlerine katılacak, hastane ziyaretinde bulunacak, Özbekistan Başbakanı Abdulla Nigmatovich Aripov ile görüşecek. (Taşkent) 4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sevgi Engel Tanımaz" etkinliğine katılacak. (Ankara/14.00) 5- TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/15.00) EKONOMİ 1- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) 2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor. (Bağdat) GÜNCEL 1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı engelli öğrenciler ile YÖK'te bir araya gelecek.

(Ankara/13.30) 2- Türk Konseyi ülkelerinin gençlik alanında etkin iş birliğini sağlamak ve ortak değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da başlayacak. (İstanbul/10.00) 3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) 4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında Fatih Karagümrük-Göztepe, Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-İstanbulspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor karşı karşıya gelecek. (İstanbul/13.00/18.30/20.45/Malatya/14.30/Antalya/16.30) 2- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde başlayacak. - Organizasyonun ilk gününde A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA ile İtalya temsilcisi Imoco Volley, B Grubu'nda ise VakıfBank ile Brezilya ekibi Dentil Praia karşılaşacak.