GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un açılışına katılacak. (İstanbul/09.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altın Yıllar Yaşam Merkezi ve Atam Kreş Gündüz Bakımevini ziyaret edecek, Biga Belediyesi Toplu Açılış töreninde konuşacak, Biga Ticaret Odasında Hayvancılık Teknolojileri etkinliğini ziyaret edecek. - Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek ve Karabiga Belediyesinde halkla buluşacak. (Çanakkale/10.00-17.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM'den - Genel Kurulda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. (TBMM/14.00) - Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. (TBMM/13.00) - Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.

(TBMM/11.00) 2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/12.00) EKONOMİ 1- TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara) 2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İranlı mevkidaşı Mahmut Hücceti ile görüşecek ve Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı tutanağı imza törenine katılacak. (Tahran) 3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak. (Brüksel) 4- Irak cumhurbaşkanlığı seçiminin yansımaları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) milletvekili seçiminin kesin olmayan sonuçları ve yansımaları takip ediliyor. (Irak) 5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 6- Endonezya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor. (Palu) GÜNCEL 1- 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(Ankara/12.00) 2- FETÖ davaları - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek. (İstanbul / 10.00) KÜLTÜR SANAT 1- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından, 2018-2019 konser sezonu programının tanıtılacağı basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.00) 2- Devrim Erbil'in resimleriyle Necmi Murat'ın heykellerinin yer aldığı "İki Bakış, İki Yorum" sergisi F Sanat Galeri'de açılacak. (İstanbul/16.00) 3- Türk Edebiyatı Vakfı'nda düzenlenecek "İstanbul'da Kültür Yönetimi ve Politikaları" konulu söyleşide İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz konuşmacı olarak yer alacak. (İstanbul/17.00) 4- Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı "İstanbul Muhafızları" adlı filmin gala gösterimi yapılacak. (İstanbul/20.00) SPOR 1- Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Ankara/20.00) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D Gruplarında 2. hafta maçları yapılacak. - Galatasaray, D Grubu'nda Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Porto/22.00) 3- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor. - Türkiye B Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. (Sapporo/07.40) 4- UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 2. haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu, I Grubu'nda deplasmanda İsveç'in Malmö takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve J Grubu'nda rakip sahada Belçika'nın Standard Liege ekibiyle karşı karşıya gelecek Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.