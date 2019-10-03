GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansına katılacak. (Ankara/09.30) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Alman mevkidaşı Horst Seehofer ve Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde toplantı yapacak. (Ankara/19.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile Teknopark İstanbul ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünü ziyaret edecek. (İstanbul/12.30/14.30) 2- TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılandığı dava takip edilecek. (Sakarya/09.00) 2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’de devam edilecek. (İstanbul/10.00) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Spor ve Gençlik Bakanı Nikola Janovic ve Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic ile görüşecek. - TİKA tarafından yapılan kreşin açılışına katılacak Kasapoğlu, Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Behlül Kanaçi ile bir araya gelecek ve onuruna verilecek yemeğe katılacak.