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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne iştirak edecek.

- Zirve sonuç bildirisinin imza törenine katılacak Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasan tarafından düzenlenecek toplantıya katılacak.

- Erdoğan, Ruh Ordo Kültür Merkezi'ndeki resmi öğle yemeğinde yer alacak.

(Çolpon Ata)

2- Yeni adli yıl başlıyor

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak törene katılacak.

- Yıldırım, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in, 2018-2019 Adli Yıl Açılış Töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle TBMM'de vereceği kokteyle iştirak edecek.

(Ankara/10.00/20.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı açılışına katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamları ile yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.30)

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