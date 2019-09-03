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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bursa/10.00)

2- AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, işten çıkarılan belediye personelini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orta Anadolu Ekonomi Forumu"na katılacak.

(Sivas/16.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek'in katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenecek çalışma yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

3- TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Gençlik Günü kutlamasına katılacak, Beşiktaş Bolu Gerede Kamp Tesisleri’nin açılışını yapacak.

(İstanbul/10.30/Bolu/14.00)

2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.

- Organizasyonun dördüncü gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Japonya ile Çekya karşılaşacak.

- Günün diğer maçları F Grubu'nda Karadağ-Yeni Zelanda ve Brezilya-Yunanistan, G Grubu'nda Almanya-Dominik Cumhuriyeti ve Ürdün-Fransa, H Grubu'nda da Avustralya-Senegal ve Litvanya-Kanada arasında olacak.

(Şanghay/15.30/11.30/Nanjing/11.00/15.00/Shenzhen/11.30/15.30/Dongguan/10.30/14.30)

3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

4- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Heerenveen/21.00)

5- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Walbrzych/17.45)

6- Hentbolda erkekler ve kadınlarda 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleriyle, Süper Lig fikstür çekimi Türkiye Hentbol Federasyonunun merkez binasında yapılacak.

(Ankara/14.00/14.30)

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