HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Haliç Kongre Merkezi'nde, 3. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Ticaret Odası ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Derin Deniz AŞ Deniz Şantiyesi, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi Atık Arıtma Tesisleri ve Çorlu Deresi'nde incelemelerde bulunacak.

(Tekirdağ/09.45-16.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göreme Açıkhava Müzesi, Tokatlı Kilise, Paşa Bağları Ören Yeri, Avanos ve Devrent Peribacaları Vadisi'ni ziyaret edecek, Kapadokya Kaya Müzesi inşaatında incelemelerde bulunacak, zelve mapping gösterisini izleyecek.

(Nevşehir/11.00-18.20)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, D-8 Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Antalya/08.45)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Kasımpaşa-Antalyaspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Manisa/16.00/İstanbul19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta Denizlispor-Adanaspor, Gazişehir Gaziantep-Altay karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Denizli/13.30/Gaziantep/16.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol, Galatasaray-Pınar Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-OGM Ormanspor, Kırçiçeği Bodrum-Fenerbahçe müsabakalarıyla başlayacak.

(Adana/Muğla/14.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftası Galatasaray-Çanakkale Belediyespor, VakıfBank-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY, Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 6. hafta müsabakaları yapılacak.

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)

8- "Turkish Airlines Open" uluslararası golf turnuvası Regnum Carya Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.

(Antalya/10.15)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
GÜNCELLEME - Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonuGÜNCELLEME - Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2018

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

Siirt’in Kurtaran ilçesindeki yurtta gaz sızıntısı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Siirt’in Kurtaran ilçesindeki yurtta gaz sızıntısı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.