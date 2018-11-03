GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Ticaret Odası ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Derin Deniz AŞ Deniz Şantiyesi, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi Atık Arıtma Tesisleri ve Çorlu Deresi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 6. hafta müsabakaları yapılacak.

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)

8- "Turkish Airlines Open" uluslararası golf turnuvası Regnum Carya Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.

(Antalya/10.15)

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