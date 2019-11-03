GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını, Bilim Sanat Merkezini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şırnak/08.30/10.00/11.30/12.00/12.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erkmen Belediyesi Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışını yapacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11:00/12.00/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu toplantısına katılacak.

(Doha)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.