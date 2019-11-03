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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 00:15 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını, Bilim Sanat Merkezini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şırnak/08.30/10.00/11.30/12.00/12.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erkmen Belediyesi Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışını yapacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11:00/12.00/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu toplantısına katılacak.

(Doha)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek.

(İstanbul/09.00)

2- Süper Lig'de 10. haftaya Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/14.00/İstanbul/16.30/Kayseri/19.00)

3- Vodafone 41. İstanbul Maratonu koşulacak.

- Organizasyon kapsamında 42 kilometre 195 metrelik maratonun yanı sıra 15 kilometrelik koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00/09.15/09.45)

4- TFF 1. Lig'de 10. hafta Keçiörengücü-Giresunspor, Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor-Osmanlıspor, Altınordu-İstanbulspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Ankara/14.00/İstanbul/Eskişehir/16.30/İzmir/19.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket, Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji, Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Balıkesir/20.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray, Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(Mersin/14.00/İstanbul/15.15/Ankara/16.00/Hatay/16.30)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto-Arhavi Voleybol, Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.30/İstanbul/Yozgat/14.00/Bursa/16.00/İzmir/19.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları oynanacak.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/22.10)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Sepang/10.00)

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