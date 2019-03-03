GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu ve Samsun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Ordu/13.00/Samsun/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirecek, Yenimahalleliler Derneği ve Hasanoğlan Çevre Koruma Derneğini ziyaret edecek ve Hacıbektaş Veli Parkı'nda halkla buluşacak.

(Ankara/13.00/13.30/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, STK'ler, muhtarlar, iş adamları, AK Parti Yönetimi, MHP Yönetimi, Meclis Üyeleri, Meclis Üyesi Adayları, Aday Adayları ve Akil İnsanlarla kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Seçim İrtibat Bürosu açılışını gerçekleştirecek, muhtarlar ve STK temsilcileri ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Cumhur İttifakı Salon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30-18.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da STK temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanları ile kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. Ankaralılar Derneği tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek Ankaralılar Buluşması'na katılacak Soylu, Beypazarı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak, Proje Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.