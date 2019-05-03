GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP'li belediye başkanları ile bir araya gelecek. (Ankara/10.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanları ile toplantı yapacak, valiliği, Ziya Gökalp Anadolu Lisesini, Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları programına katılacak. (Diyarbakır/09.30/11.00/11.30/13.00/15.30) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çamlıca Camisi açılış töreni ve Okçuluk Günleri açılışına katılacak. (İstanbul/12.00/15.30) 3- CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Ankara/09.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Dünya Posta Birliği (UPU) Ecom@Afrika Projesi ile E-Ticaret Erişimi Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.00) 2- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bunlar da ilginizi çekebilir Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler Bahçelievler'de bir kişinin kedilere uyguladığı şiddet kamerada Van uçağı olumsuz hava nedeniyle Diyarbakır’a indi

(Ankara/10.00) 3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi: Savunma Sanayii Paneli"ne katılacak, IDEF 2019-14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuar Değerlendirmesi Basın Toplantısı'na iştirak edecek. (İstanbul/11.00/14.30) 4- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, İstanbul Kongre Merkezinde başlayacak. (İstanbul/10.30) 5- Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), dördüncü ve son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Fuar saat 16.00'da kapılarını kapayacak. (İstanbul/10.00) 6-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) 7-TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ve Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edilecek.

(Budapeşte) 2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Caracas/Ankara) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı dava 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) 2- Yeşilay Derneği tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gençler arasında bağımlılığa ilişkin farkındalık yaratmak hedefiyle hayata geçirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak.