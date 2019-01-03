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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sheraton Otel'de, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşecek.

(Ankara/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ASELSAN Macunköy Tesisleri'nde düzenlenecek Bakanlığı ile ASELSAN arasındaki "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek çalışma yemeğine katılacak.

(Konya/16.00/Ankara/20.00)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında iki Türk takımı Beşiktaş ile OGM Ormanspor, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

- Galatasaray, İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia, BOTAŞ da Rusya'nın MBA Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Gernika-Lumo/22.00/Moskova/16.00)

3- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

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