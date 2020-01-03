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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2020

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Irak’taki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterilerinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar takip ediliyor.

(Hong Kong)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin ikisi er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada kararın açıklanması bekleniyor.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısında sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da sunum gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol maçıyla başlayacak.

(Adana/18.00)

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