GÜNDEM ÖZETİ / 3 Şubat 2019

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluşacak, Merkez Güngörmüşler Konağı'nı ve esnafı ziyaret edecek, seçim irtibat bürolarının açılışına katılacak, STK temsilcileri ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya gelecek.

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol-Galatasaray, Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Mersin/Samsun/16.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/16.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30)

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik müsabakasıyla sona erecek.

(Bursa/16.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

9- Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları Portekiz'de yapılacak.

(Albufeira/13.00)

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