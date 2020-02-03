GÜNDEM ÖZETİ / 3 Şubat 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna’ya gidecek. - Resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşecek ve iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katılacak. - Erdoğan, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy tarafından onuruna verilecek resmi yemek ile DEİK İş Konseyi toplantısına katılacak. (İstanbul/10.00/Kiev) 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. yarıyıl başlangıcı - Binali Yıldırım Anaokulu ve İlkokulu Açılış Törenine katılacak. (İstanbul/10.30) 2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.40) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) 2- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Türkiye İhracatçılar Meclisi, ocak ayı ihracat rakamlarını Hatay'da açıklayacak. (Hatay/10.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılacak. (Cidde) 2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Pekin/Ankara) 3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) 4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Trablus/Moskova/Ankara) GÜNCEL 1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapacak. 2- Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.