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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

(Ankara/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babası Fuat Konuralp'in, Konuralp Beldesi Merkez Büyük Cami'de öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Düzce/13.04)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO 2019 Pekin" Türkiye Milli Günü etkinliğine katılacak.

(Pekin)

2- TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

(Cenevre)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaşacak.

(Nanjing/14.30)

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(Rotterdam/15.00)

3- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci yarı final maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.00)

4- Teniste sezonun 3. grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

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