GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaşacak.

(Nanjing/14.30)

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(Rotterdam/15.00)

3- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci yarı final maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.00)

4- Teniste sezonun 3. grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

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