GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Genel Kurulunda, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek. (TBMM/15.00) 2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler yapılacak. (TBMM/11.00) 3- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/13.30/12.45/09.45) EKONOMİ 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 6'ncısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.45/12.15)

GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. 2- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.30) SPOR 1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 7 maçla başlayacak. - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü'nü, Antalyaspor, Yomraspor'u, Bursaspor da 1461 Trabzon'u konuk edecek. (Batman/13.00/Erzurum/17.00/Antalya/19.00/Bursa/20.30) 2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile deplasmanda karşılaşacak.