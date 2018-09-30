GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaretinin ardından Nusaybin'de şantiye alanlarında incelemelerde bulunacak.
(Mardin/10.30/12.00)
2- CHP'nin Abant'ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı son gün çalışmalarıyla tamamlanacak. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısı düzenleyecek.
(Bolu/11.00)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Aşure İkram Programı"na katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.
(Paris)
2- Makedonya'da Yunanistan ile isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandum yapılacak.
(Üsküp)
3- Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Cakarta)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
SPOR
1- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.
- Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaşacak.
(Sapporo/13.20)
2- Samsun'da yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri, erkekler ve kadınlarda klasik yay yarışmalarıyla sona erecek.
3- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçlarıyla sona erecek.
4- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftaya Demir Grup Sivasspor-Bursaspor, Göztepe-Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/İzmir/16.00/Rize/19.00)
5- Spor Toto 1. Lig'de 7. haftaya İstanbulspor-Boluspor, Balıkesirspor Baltok-Altay, Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor, Adana Demirspor-Eskişehirspor karşılaşlamarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/Balıkesir/16.30/Ankara/Adana/19.30)
6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak.
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftaya İzmir Büyükşehir Belediyespor-Selka Eskişehir Hentbol maçıyla devam edilecek.
(İzmir/16.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftaya Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor, Polatlı Belediyespor-Pazarspor, Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/14.00/Ankara/15.00/Rize/17.00)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.
(Soçi/14.10)
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