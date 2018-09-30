GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2018

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak.

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftaya İzmir Büyükşehir Belediyespor-Selka Eskişehir Hentbol maçıyla devam edilecek.

(İzmir/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftaya Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor, Polatlı Belediyespor-Pazarspor, Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/14.00/Ankara/15.00/Rize/17.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.

(Soçi/14.10)

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