GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 6. hafta Gazişehir Gaziantep-Göztepe maçıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00)

2- Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile Paris Saint-German Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/20.30/18.15)

3- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor.

4- Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Anadolu Efes-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

5- Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde, 2019-2020 sezonu ilk haftası Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla sona erecek.

(İstanbul/15.00)

6- TFF 1. Lig'de 6. hafta Altınordu-Adana Demirspor maçıyla sona erecek.

(İzmir/19.00)

7- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5. hafta Çankaya-Anagold 24Erzincanspor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.30)

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