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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış törenine iştirak edecek.

(Bilecik/10.30)

4- TÜİK tarafından ağustos ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlenecek.

(Paris)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 6. hafta Gazişehir Gaziantep-Göztepe maçıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00)

2- Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile Paris Saint-German Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/20.30/18.15)

3- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor.

4- Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Anadolu Efes-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

5- Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde, 2019-2020 sezonu ilk haftası Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla sona erecek.

(İstanbul/15.00)

6- TFF 1. Lig'de 6. hafta Altınordu-Adana Demirspor maçıyla sona erecek.

(İzmir/19.00)

7- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5. hafta Çankaya-Anagold 24Erzincanspor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.30)

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30 EYLÜL 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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