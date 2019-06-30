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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Kyoto şehrine geçecek.

- Erdoğan, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret edecek, Prenses Akiko ile bir araya gelecek, Tofukuji Tapınağı'nda Ara Güler Sergisi’nin açılışını yapacak.

- Kyoto’daki temaslarının ardından Nagoya şehrine geçecek Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumunda Türk Toplumuyla Buluşma programına iştirak edecek.

- Erdoğan Nagoya’daki programın ardından Tokyo’ya geçecek.

(Kyoto-Nagoya)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin 28 lideri, önde gelen kurumların yeni başkanlarını müzakere etmek için zirve düzenleyecek.

(Brüksel)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda üçüncü ve son maçlarla sürüyor.

- C Grubu'nda çıkma şansını ilk iki maç sonrası yitiren Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak.

(Niş/17.00)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sona erecek.

3- At yarışlarında 93. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde başlayacak.

- Türkiye, ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Rotterdam/19.30)

5- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda Zimbabve-Demokratik Kongo ve Uganda-Mısır, B Grubu'nda ise Burundi-Gine ve Madagaskar-Nijerya maçları yapılacak.

(Kahire/22.00/22.00/19.00/İskenderiye/19.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/16.10)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Assen/15.00)

8- İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, İspanya ile Almanya arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Udine/21.45)

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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2019

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