GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mart 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Köşk ve Bozdoğan ilçelerindeki mitinglerde halka hitap edecek, Efeler İlçe Seçim Çadırını ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30)

3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Kırçiçeği Bodrum-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol-İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyespor-OGM Ormanspor, BOTAŞ-Gündoğdu Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Fenerbahçe müsabakaları yapılacak.

(Mersin/Muğla/İstanbul/14.00/Kayseri/Samsun/Ankara/16.00/Kocaeli/17.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Fenerbahçe-Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, Ziraat Bankası-Halkbank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/15.00/Tokat/14.00/Ankara/17.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 21. haftası 4 maçla tamamlanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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