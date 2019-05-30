GÜNDEM ÖZETİ / 30 Mayıs 2019

- Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Araştırılması Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri sunum yapacak.

- Genel Kurulda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Adana/14.00)

- Sakarya'da, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/11.00)

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Bülent Karagöz'ün yargılandığı davanın görülmesine Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/21.00)

2- Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/21.45)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde ikinci haftanın üçüncü ve son maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Rusya'yı konuk edecek.

(Ankara/17.30)

4- Vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık'ın cenazesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki törenin ardından, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/14.30/17.05)

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