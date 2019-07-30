GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2019

4- Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "kara ulaşım araçlarını kaçırmak veya alıkoymak", "mala zarar vermek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul/09.30)

5- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda yakalanan 19'u tutuklu 45 sanık hakkında açılan dava görülecek.

(Konya/09.30)

SPOR

1- Audi Kupası futbol turnuvası Almanya'da başlayacak. Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde Real Madrid-Tottenham, Bayern Münih-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Münih/19.00/21.30)

2- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlayacak.

4- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş heyecanı 4 maçla başlayacak.

5- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.

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