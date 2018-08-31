GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde e-Devlet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"na katılacak.
(İstanbul/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Gymnich Toplantısı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.
(Viyana)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.45)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.
(Monaco/14.00)
2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının ilk maçında, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.
(Malatya/21.45)
3- Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta, Afjet Afyonspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla başlayacak.
(Afyonkarahisar/19.15/Ankara/21.45)
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