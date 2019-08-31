GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1‪- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılacak. (İstanbul/16.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek. (Japonya) 2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ​​​partisinin Dış İlişkiler Başkanları Karadeniz Bölge Toplantısı'nın açılış konuşmasını ​​​yapacak. (Trabzon/09.35) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde, Poyrazköy’de "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı" düzenlenecek. (İstanbul/20.30) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara - Sivas YHT hattı şantiyesi ile ray montajını inceleyecek. (Yozgat/10.45/13.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) 2- Hong Kong'da, suçluların Çin'e iade yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar takip ediliyor.

(Hong Kong) SPOR 1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de başlayacak. - Organizasyonun, Türkiye'nin maçının bulunmadığı ilk gününde A Grubu'nda Polonya-Venezuela ve Fildişi Sahili-Çin, B Grubu'nda Rusya-Nijerya ve Arjantin-Güney Kore, C Grubu'nda İran-Porto Riko ve İspanya-Tunus, D Grubu'nda ise Angola-Sırbistan ve Filipinler-İtalya maçları oynanacak. (Pekin/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.30/15.30/Foshan/10.30/14.30) 2- Süper Lig'de 3. haftaya Konyaspor-Antalyaspor, Göztepe-Yukatel Denizlispor, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek. (Konya/19.15/İzmir/İstanbul/21.45) 3- TFF 1. Lig'de 3. hafta Ümraniyespor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor, Altay-Balıkesirspor, Akhisarspor-Altınordu müsabakalarıyla sürüyor. (İstanbul/17.00/Erzurum/19.15/İzmir/Manisa/21.45) 4- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor. 5- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de sona erecek. 6- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda elemelerle sürüyor.