GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidecek.

(İstanbul/23.50)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelerek fidan dağıtımı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bolu/15.00/15.30/16.15)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksa Enerji Santrali, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ merkez binası ve Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret edecek.

(Bolu/19.00/23.00/23.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.