HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidecek.

(İstanbul/23.50)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelerek fidan dağıtımı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bolu/15.00/15.30/16.15)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksa Enerji Santrali, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ merkez binası ve Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret edecek.

(Bolu/19.00/23.00/23.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Mevlüt Uysal: Ev ev, kapı kapı kapı gezeceğizMevlüt Uysal: Ev ev, kapı kapı kapı gezeceğiz
Sivas'ta yarın okullar tatil edildiSivas'ta yarın okullar tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Mardin'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.