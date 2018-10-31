GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, G20 Parlamenter Forumu ve Parlamento Başkanları Zirvesi'nde "Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı oturumda konuşma yapacak. - Yıldırım, Arjantin Senatosu Geçici Başkanı Federico Pinedo ile görüşecek. (Buenos Aires) 2- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/11.00) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Yeterlilik Genel Kuruluna katılacak. (Ankara/10.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Gelişim Zirvesi"ne iştirak edecek. (Ankara/09.00) 3- TBMM Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname üzerinde görüşmeler devam edecek. (TBMM/14.00) 4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile Başbakanlık ve Kalkınma Bakanlığının kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/10.00) 5- TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek. (TBMM/11.00/12.30) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/13.00) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5'inci Kümelenme Konferansına katılacak. Adana Valiliğini ziyaret edecek Pekcan, Adanalı sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, ardından ATHİB 7'inci Dokuma Kumaş Yarışması Ödül Töreni'ne katılcak. (Ankara/10.00/Adana/15.30/16.00/19.00) 3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ilk uçak için düzenlenecek uğurlama törenine iştirak edecek. (İstanbul/09.30) 4- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Sheraton Ankara Oteli'nde düzenlenecek 4. CTF Bayrağı Yakala Yarışması'na ve yerli ve milli karar destek sistemi CyDecSys'nin tanıtımına katılacak.

(Ankara/09.00) 5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı"nı Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirecek. (İstanbul/10.30) 6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini açıklayacak. (Ankara/14.00) 7- Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, odanın ekim ayı meclis toplantısında konuşacak. (Ankara/09.45) 8- TÜİK, ekim ayı ekonomik güven endeksini, eylül ayı dış ticaret istatistiklerini ve temmuz-eylül dönemi turizm istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) 9- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilecek. (Ankara/10.00) 10- Rekabet Kurulunda, Sodexo, Edenred, Network, Multinet, Winwin, Set yemek kartı şirketleri hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapılacak. (Ankara/14.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ilişkin arama ve kurtarma çalışmaları takip ediliyor. (Cakarta) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

2- FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem dahil 12 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak. (İstanbul/10.00) 3- Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 4- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- "2. İstanbul Karagöz Festivali"nin kapanış etkinliği gerçekleştirilecek. (İstanbul/10.00) 2- "6. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında "Bağımsız Filmler İçin Ortak Yapım Süreçleri" konulu etkinlik düzenlenecek. (İstanbul/13.00) SPOR 1- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, TOFAŞ Spor Salonu'nda Hırvatistan'ın Cedevita Zagreb, C Grubu'nda ise Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.

(Bursa/Ankara/20.00) 2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Banvit, Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Rusya temsilcisi Nizhny'yi konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımıyla karşı karşıya gelecek. (Balıkesir/20.00/Patras/20.30) 3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Romanya temsilcisi CSM CSU ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda ise iki Türk takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Pınar Karşıyaka, Cebeci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. (Oradea/20.00/İstanbul/19.00) 4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida ile deplasmanda karşılaşacak. (Salamanca/22.30) 5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 2. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Polonya'nın Energa takımıyla karşılaşacak. D Grubu'nda ise OGM Ormanspor, Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda Rusya temsilcisi Enisey'i konuk edecek.

(Torun/21.00/Ankara/16.00) 6- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk edecek. (İstanbul/17.00) 7- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 13 maçla sürüyor. - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, BUGSAŞ Spor, Aytemiz Alanyaspor, Altındağ Belediyespor, Demir Grup Sivasspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Atiker Konyaspor ise Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü, Erbaaspor'u, Kayserispor, Pazarspor'u, Evkur Yeni Malatyaspor da Kırklarelispor'u ağırlayacak. (Ankara/13.00/13.30/Muğla/14.00/Kahramanmaraş/20.30/Ankara/15.00/Kayseri/17.00/Malatya/19.00) 8- Voleybolda Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Ankara/18.30) 9- Hentbolda Erkekler Süper Lig 5. hafta erteleme maçında Beşiktaş Mogaz, Süleyman Seba Spor Salonu'nda Karşıyaka Belediyespor'u ağırlayacak.