GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2019

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Çeşmekolu-2 sahasını ziyaret edecek ve Lüleburgaz'daki TPAO Trakya Bölge Müdürlüğünde TPAO personeli ile iftar programına katılacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı, Silivri Esnaf Odası Başkanlığını ve Silivri İşadamları Derneğini ziyaret edecek, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, Küçükçekmece'de iftar programına iştirak edecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar'ın adının verileceği Batıkent Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene katılacak.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

(İstanbul/13.07/21.20)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kentte örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/11.00)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "Kozan imamı" olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/09.30)

- Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanırken tahliye olduktan sonra bağ evinde bir araya geldikleri öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kayseri/09.30)