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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar Üçüncü Toplantısına iştirak edecek.

(Almatı)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2018 yılı dış ticaret ile turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Gymnich Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Bükreş)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün Denizli yapılanması ve finans ayağına yönelik 145 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek.

(Denizli/09.00)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

(Münih/22.30)

2- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Miskolc/20.30)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)

4- Futbolda "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi sona erecek.

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