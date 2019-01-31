GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ocak 2019

(Miskolc/20.30)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)

4- Futbolda "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi sona erecek.

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