GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda dönecek. (Ulanbatur) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, afet bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin Düzce Valiliğince düzenlenecek bilgilendirme ve il koordinasyon toplantılarına katılacak, sel felaketinden kurtulan ailelerle bir araya gelecek, Akçakoca ilçesi ile Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret edecek. (Düzce/10.30-15.30) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, PTT Pul Müzesi'nde PTT-ETİ Maden İşletmeleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.30) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası/Türk Odaları Birliği 1. Genel Kuruluna iştirak edecek. (İstanbul/10.00) 3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yapacak.

(Ankara/10.30) 5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini açıklayacak. (Ankara/14.00) 6- TÜİK haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile yılın 2. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Düzce'de FETÖ'nün çatı yapılanması davasında 22'si firari, 23'ü tutuklu 77 sanığın yargılanması sürecek. (Düzce/10.00) - Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kahramanmaraş/09.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalanacak.