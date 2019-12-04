GÜNDEM ÖZETİ / 4 Aralık 2019

- Plan Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı’nın açılış törenine ve Tataristan Yatırım Ajansı Toplantısı’na katılacak, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya gelecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen madencilerle görüşecek.

2- Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, deplasmanda Karadağ'ın Mornar takımıyla karşılaşacak.

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında C Grubu'nda iki Türk takımı OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol karşı karşıya gelecek. E Grubu'nda ise Galatasaray, Polonya temsilcisi Artego'yu konuk edecek.

(Ankara/19.30/İstanbul/19.30)

7- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Halkbank, Belçika temsilcisi Greenyard'ı ağırlayacak.

(Ankara/17.30)

8- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Szczecin/20.00)

9- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU'ya konuk olacak. Türk Hava Yolları ise İspanya ekibi Ibsa CV CCO 7 Palmas ile 16'lı final turu rövanş maçını da evinde oynayacak.

(Bratislava/19.00/İstanbul/16.30)

10- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 7. hafta erteleme maçlarında Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor-Pazarspor karşıya gelecek.

(Kastamonu/17.00/Ankara/19.00)

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