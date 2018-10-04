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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılışı ve fahri doktora töreni ile Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi açılışına katılacak ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu'na iştirak edecek.

(İzmir/11.00-14.00-18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tütünçiftlik İskelesi'nde düzenlenecek "Kocaeli Bölgesi Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Bölgesel Tatbikatı"na katılacak.

(Kocaeli/11.15)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

- Anayasa Komisyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tütünçiftlik Vapur İskelesi'nde "Körfez Bölgesel Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı"na katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World Forum kapsamında düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Aramak" başlıklı özel oturuma katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Clermont-Ferrand)

4- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'deki temaslarının 2. gününde Kudüs'te Soykırım Müzesi'ni ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Kudüs'teki ofisinde onuruna düzenlenen çalışma yemeğine katılacak ve ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Merkel, Başbakan Binyamin Netanyahu ile de heyetler arası görüşmelerde bulunacak ve ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tel Aviv)

5- Irak’ta Adil Abdulmehdi’ye verilen hükümet kurma göreviyle ilgili gelişmeler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçları ve yansımaları izlenecek.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

7- Endonezya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Palu)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul / 10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 2018-2019 sezonu, Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu'nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak dünya prömiyeriyle açılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 2018-2019 kültür sanat sezonunu, adını taşıdığı ünlü besteciye ithafen "Cemal Reşit Rey’den Seçkiler" başlıklı konserle açacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları yapılacak. D Grubu'nda Fenerbahçe, Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek. I Grubu'nda Beşiktaş deplasmanda İsveç'in Malmö, J Grubu'nda Akhisarspor dış sahada Belçika'nın Standard Liege takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.55/Malmö/22.00/Liege/22.00)

2- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.

- Türkiye B Grubu'ndaki beşinci maçında Küba ile karşılaşacak.

(Sapporo/10.10)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını konuk edecek.

(Sakarya/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında Osmangazi Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/16.00)

5- CMAS 3. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde devam ediyor.

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