GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2018

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılışı ve fahri doktora töreni ile Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi açılışına katılacak ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu'na iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World Forum kapsamında düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Aramak" başlıklı özel oturuma katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Clermont-Ferrand)

4- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'deki temaslarının 2. gününde Kudüs'te Soykırım Müzesi'ni ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Kudüs'teki ofisinde onuruna düzenlenen çalışma yemeğine katılacak ve ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Merkel, Başbakan Binyamin Netanyahu ile de heyetler arası görüşmelerde bulunacak ve ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tel Aviv)

5- Irak’ta Adil Abdulmehdi’ye verilen hükümet kurma göreviyle ilgili gelişmeler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçları ve yansımaları izlenecek.