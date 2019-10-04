GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılışına katılacak. (Rize/13.00/14.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mengen Belediyesini ziyaret edecek, Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine katılacak, Bolu Belediyesini ve Kıbrıscık Belediyesine ziyarette bulunacak. (Bolu/12.00/14.00/15.00/16.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek. (Trabzon/10.00/11.00) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılacak. - Soylu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıldönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'ne iştirak edecek. (İstanbul/10.00/17.30) 3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun açılışına katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ile toplantıya katılacak, Eskişehir Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Eskişehir/10.00/11.30/13.30/15.30) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek. (Ankara/19.00) 2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜRKPATENT Konferans Salonunda düzenlenecek "Savunma Sanayii'nde Fikri Mülkiyet Hakları Konferansı"na katılacak. (Ankara/09.30) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz-eylül dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak. (Ankara/14.30) 4- TCMB, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (Ankara/14.30) 5- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Cami'de cuma hutbesi irat edecek, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde temel atma törenine katılacak. (Bursa/Balıkesir/12.58/16.00) 2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00) KÜLTÜR SANAT 1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürecek. - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivali ziyaret edecek. (İstanbul/17.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile görüşecek ve Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katılacak. - Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak Kasapoğlu, daha sonra Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic ile görüşecek. (Podgorica) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Antalyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/Malatya/20.30) 3- THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. (İstanbul/20.30) 4- TFF 1. Lig'de 7. hafta Altay-Bursaspor maçıyla başlayacak. (İzmir/19.00) 5- Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'da sürüyor. (Doha) 6- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Rusya'da devam ediyor.