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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 00:09 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Polis Bașmüfettișleri Temel Eğitim ve Güncelleme Semineri"ne katılacak.

(Ankara/09.15)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının paraf edilmesi amacıyla bakanlıkta düzenlenen törene katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile birlikte, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışını gerçekleştirecek.

(İzmir/11.30)

2- Pakistan ulusal meclisinin iki kanadı ve 4 eyalet meclisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

(İslamabad)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü, kentte düzenlenecek törenle kutlanacak.

(Sivas/11.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Bursa/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

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