GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2018

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının paraf edilmesi amacıyla bakanlıkta düzenlenen törene katılacak.

(İzmir/11.30)

2- Pakistan ulusal meclisinin iki kanadı ve 4 eyalet meclisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

(İslamabad)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü, kentte düzenlenecek törenle kutlanacak.

(Sivas/11.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Bursa/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

