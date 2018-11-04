GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Paşa köyünü, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni, Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi'ni ziyaret edecek.
(Nevşehir/12.00/14.15/16.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Bilim Merkezi 1. Fazı açılış törenine katılacak.
(İstanbul/12.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.
(Nagoya)
2- Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu açılış törenine katılacak.
(Antalya/13.00)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkish Airlines Open 2018 Uluslararası Golf Turnuvası'nın kapanış törenine katılacak.
(Antalya/16.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya MKE Ankaragücü-Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/Antalya/16.00/Trabzon/19.00)
3- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Danimarka temsilcisi Bjerringbro-Silkeborg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Silkeborg/17.10)
4- Spor Toto 1. Lig'de 11. haftaya Hatayspor-Ümraniyespor, Kardemir Karabükspor-Boluspor, Adana Demirspor-Afjet Afyonspor, Eskişehirspor-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.
(Hatay/Karabük/13.30/Adana/16.00/Eskişehir/19.00)
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ karşılaşmalarıyla sürüyor.
(Sakarya/15.15/Afyonkarahisar/17.30/İstanbul/20.00)
6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Galatasaray-Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor, BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi-İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Mersin/14.00/Ankara/İstanbul/16.00/Hatay/16.30)
7- Voleybolda Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmaları oynanacak.
8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası 4 maçla tamamlanacak.
9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları yapılacak.
10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si koşulacak.
(Sepang/10.00)
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