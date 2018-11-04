GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2018

7- Voleybolda Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmaları oynanacak.

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası 4 maçla tamamlanacak.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları yapılacak.

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si koşulacak.

(Sepang/10.00)

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