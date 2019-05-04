GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2019

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşası tamamlanan tarihi Alaca Camisi'nin açılış törenine katılacak, basın toplantısı yapacak ve Ilıca Milli Parkı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/15.15/20.00/Gaziantep/17.30)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.30)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu İzmir'de belli olacak.

- Ligde galibiyet sayısı bakımından 2-2 eşitlik bulunan play-off final serisinin beşinci ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00)

7- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Eskişehir'de sahibini bulacak.

- Kupanın final maçında Muratpaşa Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Eskişehir/15.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 34. hafta maçlarıyla play-off'lar öncesi normal sezon sona erecek.

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta iki maçla başlayacak.

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