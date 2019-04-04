GÜNDEM ÖZETİ / 4 Nisan 2019

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı’nın açılışını gerçekleştirecek.

(Antalya/11.00)

2- Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası Antalya'da sona erecek.

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşacak.

(İzmir/14.00/16.00)

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