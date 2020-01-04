GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2020

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valilik ve belediye ziyaretinde bulunacak, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları" kapsamında Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak. Bakanlar, meşaleli kayak ve lazer gösterisinin ardından Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda bulunacak.

1- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İstanbul/13.00/Ankara/13.30/Elazığ/14.00)

5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler'i konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

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