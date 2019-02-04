GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/15.00) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile Mecliste görüşmesinin ardından Sakande onuruna öğle yemeği verecek. Yıldırım, KEIPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev ve Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u da ayrı ayrı kabul edecek. (TBMM/11.30/12.30/14.30/17.30) 3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın Selimiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. (Lefkoşa) 4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00) 5- Eğitimde ikinci yarıyıl başlıyor. - Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen dersbaşı yapacak. YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katılacak. (Ankara/09.30) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katılacağı basın toplantısında ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. (Ankara/11.00) 2- TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile ikinci kez görüşecek. (Lefkoşa) 2- Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapacak. (Brüksel) 3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. (Caracas) 4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Washington) 5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) GÜNCEL 1- BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile çeşitli vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak, elde edilen bilgileri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aktardıkları gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 37 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) 2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanması Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) 3- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek. (Ankara/09.30) 4- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 91 sanığın yargılanması İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İzmir/09.30) 5- FETÖ'nün Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeni yapılanmasını organize ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ile aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eşinin yargılanması, İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek. (İzmir/14.00) 6- Adana örgüte ait gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanan FETÖ'nün eyalet bölge imamı olduğu ileri sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Adana/14.00) 7- Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Bursa/20.00) 2- Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Altay, İzmir Atatürk Stadı'nda İstanbulspor'u konuk edecek.