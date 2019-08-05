GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.30)

2- Trabzonspor Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsorluğu için bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Raffles Otel'de imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/12.00)

3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

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