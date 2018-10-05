GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ekim 2018

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(İstanbul/19.00)

4- CMAS 3. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde sürüyor.

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