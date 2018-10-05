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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 00:10 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üçüncü çeyreğe ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'da temaslarda bulunacak.

(Yeni Delhi)

2- 2018 Nobel Barış Ödülü Töreni düzenlenecek.

(Stockholm)

3- Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

(Gazze)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Endonezya'da yaşanan depremin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları takip ediliyor.

(Palu)

GÜNCEL

1- İbn Haldun Üniversitesi tarafından İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ortaklığıyla düzenlenen "Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu" başlayacak.

(İstanbul/15.00)

2- Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'de, Uzman Çavuş Okan Dinçer'in cenazesi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde toprağa verilecek.

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari, 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi Kasımpaşa-Göztepe maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Altay-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Hatayspor maçları yapılacak.

(İzmir/Eskişehir/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- CMAS 3. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde sürüyor.

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