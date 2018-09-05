GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2018

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, DSİ Ankara Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

- Yıldırım, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de TBMM'de ayrı ayrı görüşecek.

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocaev'i resmi konutta ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/20.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, “Uluslararası Göç İstatistikleri, 2017” haber bülteni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi'nin açılış programına katılacak.

(Muğla/09.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

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