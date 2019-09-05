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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir, Alpu, Seyitgazi, Han ve Mahmudiye belediyelerini ziyaret edecek ve müze gezisine katılacak.

(Eskişehir/12.00-17.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile beşinci kez görüşecek.

(Lefkoşa)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın cenaze namazına katılacak.

(Ankara/12.55)

2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.

- Organizasyonun altıncı gününde E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla grup müsabakaları tamamlanacak.

- Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçları F Grubu'nda Brezilya-Karadağ ve Yunanistan-Yeni Zelanda, G Grubu'nda Almanya-Ürdün ve Dominik Cumhuriyeti-Fransa, H Grubu'nda da Kanada-Senegal ve Litvanya-Avustralya arasında oynanacak.

(Şanghay/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Shenzhen/11.30/15.30/Dongguan/10.30/14.30)

3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

4- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. hafta, D, F, G ve J gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak.

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