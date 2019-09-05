GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir, Alpu, Seyitgazi, Han ve Mahmudiye belediyelerini ziyaret edecek ve müze gezisine katılacak. (Eskişehir/12.00-17.30) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/13.00) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile beşinci kez görüşecek. (Lefkoşa) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) GÜNCEL 1- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) 2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) 3- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/11.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın cenaze namazına katılacak. (Ankara/12.55) 2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor. - Organizasyonun altıncı gününde E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla grup müsabakaları tamamlanacak. - Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek. - Günün diğer maçları F Grubu'nda Brezilya-Karadağ ve Yunanistan-Yeni Zelanda, G Grubu'nda Almanya-Ürdün ve Dominik Cumhuriyeti-Fransa, H Grubu'nda da Kanada-Senegal ve Litvanya-Avustralya arasında oynanacak.