GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2019

1- İngiltere Başbakanı Theresa May, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında olduğu liderleri ağırlayacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.30)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Bangkok/11.05)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.

5- 69. FIFA Kongresi Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

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