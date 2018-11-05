GÜNDEM ÖZETİ / 5 Kasım 2018

(İstanbul/20.00)

5- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 6 Kasım Salı günü oynayacakları D Grubu 4. hafta maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Veltins Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

- Sarı-kırmızılı takım, maç öncesi son idmanını aynı statta yapacak.

(Gelsenkirchen/20.00/20.30)

6- TFF 2. Lig'de 11. haftanın son maçında Beyaz Grup'ta Hacettepe, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek.

(Ankara/13.30)

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