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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Kasım 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.45/14.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo ve civardaki tarihi ve kültürel mekanlar ile Tokyo Camii Türk Kültür Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

(Tokyo)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenecek "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanı incelemesinde bulunacak, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Erzurum/16.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hilton Garden Inn'de, Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Otel'de düzenlenecek 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüşecek.

- Bakan Varank, Malezya Ekonomik İşler Bakanı Mohamed Azmin Ali tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak.

(Malezya)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının organizasyonunda bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 13. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda tören düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor,

(Diyarbakır)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulu yapılacak. Kurul, toplantıda yeni başkanını seçecek.

(İstanbul/13.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Real Madrid ile 6 Kasım Çarşamba günü oynayacakları A Grubu 4. hafta maçı öncesi, Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Madrid/20.00/20.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Letonya temsilcisi VEF Riga ile deplasmanda karşılaşacak.

(Riga/20.00)

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