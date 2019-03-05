GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2019

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya gelecek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak, partisinin il binasını ziyaret edecek, Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleriyle, ardından Balkan Türkleri Ve Kafkas Derneği üyeleriyle toplantılar yapacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini yapacağı KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt mitinglerinde konuşacak, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne katılacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat Valiliği, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Sorgun ve Çekerek ilçe seçim büroları ile Sorgun Yeni Çeltek Linyit Kömür İşletmesini ziyaret edecek, Yozgat’ta faaliyet gösteren elektrik, doğal gaz, maden sektörü ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya gelecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Buca ilçelerinde açık hava toplantılarına katılacak, Bayındır'da esnafı ziyaret edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konut Hamlesi Projesi'nin tanıtım törenine katılacak.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Aydın İl Başkanlığını, Hasırcılar Çarşısı ve Salı Pazarı'nı, MFB tekstili, Evde Çalışmak İsteyen Kadınlara Meslek Edindirme Kursu kapsamında Gevher Nesibe Sultan Derneği atölyesini ziyaret edecek, Mikro Kredi Destekleme Toplantısı'na ve Efeler ve Osman Yozgatlı mahalleleri seçim ofisleri açılışlarına katılacak.

(Çorum/10.30/Yozgat/12.30-18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı"na, Mahmudiye ve Beylikova seçim koordinasyon merkezlerinin açılış programlarına katılacak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Anadolu Üniversitesi Teknoparkını ziyaret edecek ve sanayicilerle istişare toplantısı yapacak.

(Eskişehir/09.00-17.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi açılışına, Gaziantep'te Lisanslı Fıstık Deposu Temel Atma Töreni'ne, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na ve GAP Tarım Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30/Gaziantep/14.15/15.30/17.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda saha incelemesi yapacak, AK Parti Reyhanlı Seçim Koordinasyonu Merkezi'ni ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, bölgesel istişare toplantısına katılacak, Hatay Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Hatay/12.00-18.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliğini ziyaret edecek ve ilde devam eden yatırım projelerini inceleyecek.