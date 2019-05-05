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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Spor Salonu'nda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nden yararlanmak isteyen gençlerin gireceği uygulamalı sınavlara refakat edecek.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Caracas/Ankara)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Zihinsel engelli gençlerin basketbolla değişen hayatlarını konu alan "Şampiyonlar" filminin galası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

(Ankara/12.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Antalyaspor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Manisa/İzmir/16.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta Giresunspor-Adana Demirspor, Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor, Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Giresun/17.00/Ankara/Balıkesir/19.30)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu İstanbul'da belli oluyor.

- Ligde galibiyet sayısı bakımından 2-2 eşitlik bulunan play-off final serisinin beşinci ve son maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Sakarya/17.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta 3 maçla sona erecek.

7- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Belçika'da belli oluyor.

- Belçika temsilcisi Telenet Giants'ın ev sahipliğinde Antwerp kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife ile İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.

(Antwerp/19.00)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'i koşulacak.

(Jerez/15.00)

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