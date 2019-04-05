GÜNDEM ÖZETİ / 5 Nisan 2019

- Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Atina/21.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın ilk maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile Afyon Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/19.00)

4- 2019 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları, Antalya'da gerçekleştirilecek.

(Antalya)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Maliye Piyango ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/14.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü ve son gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.

(İzmir/13.00/15.00)

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