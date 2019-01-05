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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un cenaze törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul / 12.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi alanlarında, TOKİ konutlarında incelemede bulunacak, Safranbolu eski çarşı alanını gezecek.

(Karabük/09.30-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın ilk maçlarında Çukurova Basketbol-Fenerbahçe, Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mersin/14.00/Kayseri/16.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Çanakkale Belediyespor ile Beşiktaş karşılaşacak.

(Çanakkale/17.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor'da oynayan Brezilyalı futbolcu Robinho ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın basın toplantı odasında sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.30)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

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