GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2019

(İstanbul/13.00/15.15/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın ilk maçlarında Çukurova Basketbol-Fenerbahçe, Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mersin/14.00/Kayseri/16.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Çanakkale Belediyespor ile Beşiktaş karşılaşacak.

(Çanakkale/17.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor'da oynayan Brezilyalı futbolcu Robinho ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın basın toplantı odasında sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.30)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

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