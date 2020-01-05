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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi programlarına katılacak.

(Kars/10.30-13.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katılacak.

(Ankara/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak.

(Zagreb)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Hatay/16.30)

3- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

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